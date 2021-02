Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In den vergangenen Jahren habe die Deutsche Bank als abgeschlagen im Vergleich zur Konkurrenz und hoffnungsloser Sanierungsfall gegolten. Kein leichter Job für Christian Sewing, der im April 2018 zum CEO der Krisenbank berufen worden sei. Nachdem im Sommer 2019 ein harter Umbauplan gestartet worden sei, könnte Sewing nun ausgerechnet im Jahr einer Corona-Krise erste Früchte seiner Arbeit ernten. Für den Aktienkurs könne das nur positiv sein.Die 2019 eingeleitete Sanierung habe dem Frankfurter Finanzinstitut im selben Jahr einen Verlust von 5,7 Mrd. Euro eingebrockt. Für die Deutsche Bank sei das seit 2015 der dritte Milliardenverlust gewesen. Nur 2018 habe es einen Überschuss gegeben. Kühn sei deshalb die Prognose des Managements gewesen, man wolle 2020 vor Steuern einen Gewinn einfahren. Im Hinblick auf die Unsicherheiten der Corona-Krise, Risiken bei den Kreditrückstellungen und dem laufenden Umbau hätten viele die Bank in alte Zeiten zurückfallen gesehen, als unhaltbare Versprechungen die Aktionäre überzeugen sollten.Nach aktuellen Schätzungen der Analysten habe Sewing das Glanzstück geschafft. Sogar unter dem Strich solle ein Gewinn von rund 80 Mio. Euro stehen. Interessant werde nun die Vorlage der Zahlen zum Gesamtjahr an diesem Donnerstag, dem 4. Februar. Könne die Investmentbank, insbesondere das Handelsgeschäft, 2021 genauso stark performen wie im abgelaufenen Jahr?Aufgrund der Corona-Krise sei die Volatilität im Frühjahr extrem hoch gewesen. Davon habe der Anleihehandel der Deutschen Bank stark profitiert. Viele Analysten würden nicht glauben, dass das 2021 nochmal der Fall sein könne. Es werde aber oft unterschätzt, dass die Corona-Krise viele Unsicherheiten bereithalte. Das jüngste Beispiel sei die deutliche Verzögerung der Impfungen in Deutschland und unerwartet lange Lockdowns weltweit. Das wirke sich negativ auf die Erwartungen sowie auf die Konjunktur selbst aus und könnte die Volatilität im laufenden Jahr wieder steigen lassen.Am Donnerstag gebe es das Potenzial für Überraschungen: Sowohl bei den Zahlen zu 2020 als auch bei der Prognose für dieses Jahr könnte CEO Sewing die Analystenerwartungen schlagen. Die Deutsche Bank-Aktie stehe indes vor einem charttechnischen Test. Nachdem heute die 50-Tage-Linie bei 8,55 Euro nach unten gerissen worden sei, würden Widerstände bei 8,47 Euro in den Fokus rücken. Bei 8,15 Euro verlaufe zudem die 200-Tage-Linie. Halten sollte indes der Abwärtstrend bei 8,33 Euro von 2017.Wer investiert sei, bleibe dabei und beachte den Stopp bei 6,50 Euro. Mutige könnten vor Zahlen noch einsteigen, alle anderen sollten den Donnerstag abwarten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2021)