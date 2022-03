Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Peinliche Presse für die Deutsche Bank: In den USA seien mehrere Topbanker des Frankfurter Geldhauses dabei erwischt worden, einen Besuch in einem Stripclub mit Firmengeld bezahlt zu haben. Der Vorfall passiere zu einer Zeit, in der die Deutsche Bank eh schon wieder Probleme im amerikanischen Markt habe.Laut einem Bericht von Bloomberg handele es sich bei den Bankern um Ben Darsney, Chef des amerikanischen Aktienmarktgeschäfts, sowie um Ravi Raghunathan, Brandon Sun und Daniel Gaona. Alle hätten die Kündigung erhalten.Die Deutsche Bank habe bekanntgegeben, sie untersuche Vorwürfe eines möglichen Fehlverhaltens gründlich, umfassend und unvoreingenommen. Verstöße gegen den Verhaltenskodex und die Unternehmensrichtlinien würden nicht geduldet.Die Deutsche Bank habe bereits wegen einer anderen Angelegenheit Probleme in den USA. Das Unternehmen solle gegen Vereinbarungen mit der US-Justiz verstoßen haben, weil es zu spät über die Greenwashing-Vorwürfe gegen die Fondstochter DWS Group berichtet habe. Dieser Ansicht sei laut Geschäftsbericht der Bank jedenfalls das US-Justizministerium (DoJ).Nach jahrelangen Skandalen (Zinsmanipulationen, Hypothekengeschäfte) habe Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing einen Neuanfang im lukrativen US-Markt machen wollen. Durch die aktuellen Vorfälle werde das Ziel eines besseren Images aber sabotiert. Ein weiterhin konsequentes Vorgehen seitens des Vorstands sei zwingend notwendig. Dann sollte der Markt einen ungetrübten Blick auf die Fundamentalen des deutschen Marktführers haben - und die könnten sich (2022er: 8, KBV: 0,4) sehen lassen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link