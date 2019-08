Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Unbemerkt von der breiteren Öffentlichkeit köchele seit Jahren das Thema Basel IV unter der Oberfläche. Bei dem Regelwerk gehe es um neue Eigenkapitalvorschriften für Banken bis 2027. Im Vorfeld habe es geheißen, dass der Anstieg des Eigenkapitalbedarfs global nicht um zehn Prozent ansteigen solle. Die Europäische Bankenaufsicht EBA habe jetzt für Europa allerdings einen durchschnittlichen Anstiegs-Wert von 24,4 Prozent ermittelt. Stark betroffen wäre wohl auch die Deutsche Bank.Insgesamt bedeute das für die europäischen Banken einen Mehrbedarf von mehr als 135 Milliarden Euro. Am meisten würden die Eigenkapitalanforderungen in Schweden mit 60 Prozent steigen, gefolgt von Dänemark und Deutschland mit 40 Prozent. Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken kritisiere die regionalen Unterschiede in Europa. Denn mit am geringsten falle der Anstieg in Griechenland aus. Auch in Italien liege der Mehrbedarf unter dem EU-weiten Durchschnitt.Die Deutsche Bank habe von der Aufsicht die Erlaubnis, im Rahmen des Umbaus das Eigenkapital auf bis zu 12,5 Prozent abzusenken. Das sei auch nötig, da sonst die Abfindungen nicht gezahlt werden könnten. Um danach wieder mehr Eigenkapital aufzubauen, müsse die Sanierung aber gelingen und die Bank muss wieder Milliardenüberschüsse machen. Am Aktienmarkt neues Kapital einzusammeln, dürfte bei den derzeitigen Kursen schwierig werden.Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie meiden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: