Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,959 EUR +3,57% (01.11.2018, 17:46)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,165 +4,04% (01.11.2018, 17:32)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.11.2018/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Am Freitag nach Xetra-Handelsschluss werde die European Banking Authority (EBA) die Ergebnisse des diesjährigen Banken-Stresstests präsentieren. Dabei dürfte die Deutsche Bank besonders im Fokus stehen - und zwar nicht positiv. Der Aktienkurs des deutschen Branchenprimus steige heute dennoch, was einem Hedgefonds zu verdanken sei. Überraschend habe der aktivistische US-Hedgefonds Hudson Executive Capital während der jüngsten Kursschwäche einen Anteil von 3,1% an der Deutschen Bank AG erworben, zitiere das "Wall Street Journal" Hudson-Chef Douglas Braunstein. Er habe die Deutsche Bank als "missverstanden und unterbewertet" bezeichnet. Einem potenziellen Zusammenschluss mit der Commerzbank stehe Braunstein eher reserviert gegenüber. Die Deutsche Bank habe seiner Ansicht nach genügend "eigene Kraft", um ohne eine solche Fusion auszukommen.Die Deutsche Bank-Aktie lege daraufhin am Donnerstag kräftig zu. Auch das Tief von Ende Juni bei 8,75 Euro, das sich in den vergangenen Tagen als hartnäckige Hürde erwiesen habe, scheine überwunden. Wenn sich der Aktienkurs nicht nachhaltig auf dem erreichten Niveau halte, könnte aber ein weiterer Absturz drohen. Selbst Kurse unter 7 Euro wären für das Papier möglich. Die Stresstest-Ergebnisse könnte ein Auslöser für neue Verkäufe sein.Anleger sollten bei der Deutschen Bank besser weiterhin an der Seitenlinie bleiben, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,913 EUR +3,03% (01.11.2018, 17:30)