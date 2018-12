Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Razzia bei der Deutschen Bank vor zwei Wochen habe mittlerweile auch in der US-Politik ein Echo hervorgerufen. Mitglieder des Senats würden wegen der Geldwäschevorwürfe Ermittlungen gegen die Großbank fordern, melde das "Wall Street Journal" (WSJ). Nach der Erholung zur Wochenmitte wachse damit auch der Druck auf die Aktie wieder.Während die zwischenzeitliche Begeisterung über eine mögliche Fusion mit der Commerzbank schon wieder schwinde, würden die drohenden Ermittlungen in den USA wegen des Geldwäscheverdachts für zusätzliche Unsicherheit sorgen - schließlich würden weitere empfindliche Geldstrafen drohen. Im durchwachsenen Gesamtmarkt gebe die Deutsche Bank-Aktie einen Teil ihrer jüngsten Gewinne ab und notiere damit nur marginal über dem Allzeittief, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,641 EUR -2,79% (14.12.2018, 11:28)