Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,146 EUR +0,56% (13.06.2019, 11:41)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,88 USD -1,43% (12.06.2019, 22:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Staatsanwaltschaft Köln habe die Ermittlungen im Fall der Cum-Ex-Geschäfte deutlich ausgeweitet. Betroffen sei v.a. die Deutsche Bank. Mit Anshu Jain und Josef Ackermann stünden auch ehemalige Vorstände im Fokus. Aber auch gegen Garth Richie, den Investmentbank-Vorstand, werde ermittelt.Egal was die Ermittlungen zu Tage fördern würden, die Deutsche Bank sei schon jetzt beschädigt. Skandale und Ermittlungsverfahren seien nichts Neues für die leidgeprüften Aktionäre. Aber es wäre gut, wenn endlich Ruhe einkehren würde. Denn alle würden gespannt auf die neue Strategie von CEO Sewing warten.Aktuell sollten Anleger die Deutsche Bank-Aktie meiden, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.06.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,166 EUR +0,55% (13.06.2019, 11:26)