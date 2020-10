Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank befinde sich im Umbau und trotze bisher den wirtschaftlichen Konsequenzen der Pandemie. Kommenden Mittwoch warte das Management mit den Zahlen zum dritten Quartal auf. Dann werde sich zeigen, ob CEO Christian Sewing die geschürten Erwartungen erfüllen könne.Aktuell würden Analysten mit einem Bruttogewinn von 178 Millionen Euro rechnen, nachdem vor einem Jahr aufgrund von Restrukturierungskosten ein Quartalsverlust von 687 Millionen Euro zu Buche geschlagen habe. Im zweiten Quartal habe Sewing mit einem Vorsteuergewinn von 158 Millionen Euro die Prognosen der Experten klar schlagen können.Die Handelserträge bei Anleihen hätten sich "im Einklang oder besser" entwickelt als das Mittel der an der Wall Street insgesamt erwarteten Umsätze. Das habe James Rivett, der Leiter der Investor Relations Abteilung, kürzlich gesagt. Der Analystenkonsens gehe demnach von Erträgen im Handel mit festverzinslichen Papieren von 1,46 Milliarden Euro aus, was 225 Millionen Euro mehr als vor einem Jahr wäre.Positiv wäre auch, wenn es zu keinen größeren Kreditausfällen in der Corporate-Banking-Sparte gekommen wäre. Darauf würden Aussagen der Bank zu Kreditstundungen hindeuten, so die "Börsen-Zeitung". Demnach habe es "keine nennenswerte Nachfrage nach Stundungen" gegeben. Im ersten Halbjahr habe der Konzern insgesamt 750 Millionen Euro zusätzlich für die Risikovorsorge zurückgelegt. Für das abgelaufene Quartal würden weitere 300 Millionen Euro erwartet."Der Aktionär" ist seit rund einer Woche investiert, mutige Anleger können vor den Zahlen ebenfalls zugreifen, so Fabian Strebin. Der Stopp werde bei 5,50 Euro platziert. (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link