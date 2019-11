XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,596 EUR -0,05% (21.11.2019, 12:21)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,598 EUR +0,29% (21.11.2019, 12:36)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,30 USD (20.11.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Um die deutschen Banken stehe es schlecht. Das betreffe nicht nur die beiden größten Institute, sondern den ganzen Sektor. Die Ratingagentur Moody’s habe jetzt den Ausblick für die Branche in Deutschland gesenkt. Er sei von "stabil" auf "negativ" herabgesetzt worden. Damit drohe nächstes Jahr auch Deutscher Bank und Commerzbank eine Herabstufung.Innerhalb der nächsten zwölf bis achtzehn Monate drohe eine Verschlechterung der Bonität für die einzelnen Banken. Moody’s befürchte, dass die Profitabilität und die Kreditwürdigkeit der Institute durch die chronischen Minuszinsen abnehmen würde, so das "Handelsblatt". Die ohnehin schwache Profitabilität werde sich weiter verschlechtern, weil die Zinsmargen nachgeben würden.Die Deutsche Bank und die Commerzbank würden beide unter Negativzinsen und hartem Wettbewerb in Deutschland leiden. Erfolge im kommenden Jahr eine Herabstufung der Bonität, werde die Refinanzierung teurer. Bei fast überall sinkenden Margen wäre das ein harter Schlag.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: