Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,764 EUR +0,62% (05.01.2022, 10:01)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,74 EUR +0,41% (05.01.2022, 09:46)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,22 USD +3,12% (04.01.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.China habe lange seinen Finanzmarkt gegen westliche Konkurrenz abgeschottet. Für ausländische Firmen sei es nur möglich bei Joint-Ventures gewesen, eine Minderheitsbeteiligung einzugehen. Doch letztes Jahr sei die Regelung gekippt worden. Vor allem US-Banken seien mit Beteiligungen in China vorgeprescht. Doch nun arbeite offenbar auch die Deutsche Bank an einem Deal. Die Aktie sei für 2022 unterbewertet.Der chinesische Finanzmarkt umfasse ein Volumen von mehr als 40 Billionen Euro und sei damit einer der größten der Welt. Kein Wunder, dass hier alle Player von Rang und Namen aktiv sein möchten. Seit vergangenem Jahr könnten nun auch Mehrheitsbeteiligungen an chinesischen Firmen von Ausländern erworben werden. Gerade US-Banken seien schon länger aktiv in China und hätten sich erste Anteile gesichert.Doch von sieben global aktiven Investmentbanken - bis auf die UBS und die Deutsche Bank nur amerikanische - seien nur drei zuletzt profitabel gewesen. Goldman Sachs, UBS und die Deutsche hätten die letzten drei Jahre mit Gewinn abgeschlossen im Gegensatz zu den anderen Konkurrenten aus dem Ausland. Die Deutsche Bank solle nun auch Ambitionen im Asset-Management-Sektor in China hegen.Laut einem unbestätigten Medienbericht befinde man sich derzeit in Gesprächen mit der Vermögensverwaltungseinheit der Postal Savings Bank of China über die Gründung eines Joint Ventures Das deutsche Finanzinstitut strebe eine Mehrheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen an, habe das Finanzmagazin Caixin unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Eine Einigung sei aber noch nicht erzielt worden.Die Deutsche Bank-Aktien seien positiv in das neue Jahr gestartet. Damit sei auch die Marke von zwölf Euro wieder in Reichweite gerückt. Einen Schub könnten 2022 das Zinsniveau weltweit und Neuigkeiten zu den Untersuchungen rund um die Vermögensverwaltungs-Tochter DWS Group bringen.Das Momentum sei ungebrochen und lade zum Einstieg ein. Mutige greifen zu, Investierte bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link