Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Verkündung offizieller Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss habe den Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) zu Wochenbeginn kräftigen Rückenwind verliehen. Risiken und Hürden des Mammutprojekts seien bei der Party zunächst ausgeblendet worden. Am Dienstagvormittag beginne nun eine etwas nüchterner Betrachtung der Lage.Dabei gebe es weiterhin mehr Fragen als Antworten, wie genau eine Fusion aussehen und welche Konsequenzen er haben könnte. Um diese zu beantworten, hätten sich die beiden Geldhäuser hochkarätige Beratung ins Haus geholt. Laut Reuters sollten auf Seiten der Commerzbank die US-Investmentbank Goldman Sachs, Rothschild und die Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller den Prozess begleiten. Die Deutsche Bank setze auf die M&A-Experten ihrer eigenen Investmentbank, Citi und die Kanzlei Freshfields.Zunächst dürfte es dabei um formale Dinge wie die beste Struktur bei dem Deal gehen. Bei einer direkten Übernahme müsste die Deutsche Bank den Commerzbank-Aktionären wohl eine Prämie zahlen, zudem müssten die Assets zu aktuellen Marktpreisen neu bewertet werden. Woher das nötige Kapital dafür kommen solle? Fraglich. Im Gespräch sei auch eine Zusammenfassung der beiden Finanzinstitute unter dem Dach einer gemeinsamen Holding.Während die Wette der AKTIONÄR auf eine charttechnische Erholung der Commerzbank weiterhin läuft, steht die Deutsche Bank-Aktie derzeit nur auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: