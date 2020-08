Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bankbilanzen würden sich deutlich von den Büchern anderer Unternehmen unterscheiden. Komplizierter sei etwa die Bewertung von Vermögenswerten, insbesondere Finanzaktiva. Bereits während der letzten Finanzkrise 2007/2008 habe das zu erheblichen Problemen geführt. Ausgelöst durch den Corona-Crash im Frühjahr habe es bei einigen Großbanken nun eine sonderbare Entwicklung in den Büchern gegeben. Betroffen sei auch die Deutsche Bank.Konkret gehe es um so genannte Level-3-Assets. Ihre Fair-Value-Bewertung basiere auf bankinternen Modellen, denn diese Vermögenswerte würden an keinem Markt gehandelt. Ein Beispiel seien besonders ausgestaltete Zins-Swaps. Auch nach der Finanzkrise würden sich in vielen Bankbilanzen höhere Positionen von Level-3-Assets finden.In H1 sei der Wert dieser Positionen in vielen Bankbilanzen sprunghaft angestiegen, so die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die großen Investmentbanken in Europa aber auch den USA würden demnach auf 250 Milliarden Dollar an Level-3-Assets sitzen. In den vergangenen Monaten habe sich bei einigen Instituten wie der Société Générale, BNP Paribas, Barclays oder der Citigroup der Bestand um 20 Prozent erhöht.Eine einzelne Erklärung, wie es zu dem höchsten Anstieg seit fünf Jahren in diesem Segment gekommen sei, gebe es nicht. Aufgrund des Preisanstiegs bei risikolosen Papieren sei es zu veränderten Bewertungen gekommen, so Experten. Außerdem könnte es einen Zusammenhang mit den Rekordumsätzen im Investmentbanking geben. Viele Institute seien zudem wieder stark ins Risiko gegangen.Anleger müssten sich um die Level-3-Assets der Deutschen Bank derzeit keine Sorgen machen. Komme es im Verlauf der Corona-Pandemie zu einer neuen Bankenkrise, wäre das Thema wieder brisant. Aktuell sehe es aber nicht danach aus. DER AKTIONÄR halte vielmehr an seiner positiven Einschätzung für die Aktie fest.Im Fokus bleibe der Abwärtstrend vom Februar bei 8,90 Euro. Einen ersten Schritt an diesen Widerstand habe die Deutsche Bank-Aktie heute bereits gemacht, die 50-Tage-Linie bei 8,26 Euro sei geknackt worden.Trader können das Signal kaufen, engagierte Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2020)