Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,594 EUR -3,16% (07.08.2019, 15:36)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,63 USD -0,26% (06.08.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In den ersten Monaten des Jahres hätten sich Aktionäre von Wirecard einer Attacke von angloamerikanischen Medien und Hedgefonds ausgesetzt gesehen. Die Aktie sei kollabiert, habe mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Jetzt werde offenbar, dass auch bei der Deutschen Bank irgendwas im Busch sei. Neuesten Daten des Finanzdatenanbieters IHS Markit zufolge würden Leerverkäufer aufmutionieren.Wie die "Börsen-Zeitung" unter Verweis auf Angaben des Finanzdatenanbieters IHS Markit berichte, sei die Leerverkaufsquote in Aktien der Deutschen Bank zuletzt dramatisch gestiegen. Der Anteil der leerverkauften Aktien sei um 31% (!) auf zuletzt 7,2% aller Aktien gestiegen.Die Deutsche Bank-Aktie sei ein gefundenes Fressen für Leerverkäufer, die mit ihren Geschäften auf fallende Kurse wetten und von Einbrüchen profitieren würden, indem sie zuvor geliehene Aktien günstiger zurückkaufen würden. Es bleibe dabei: "Der Aktionär" rate derzeit von einem Einstieg ab und sehe weiteres Abwärtspotenzial, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,599 -1,84% (07.08.2019, 15:23)