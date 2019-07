Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.07.2019/ac/a/d)



Im April 2016 hätten Medien aus aller Welt in einer gemeinsamen Aktion Recherchen zu den sogenannten Panama Papers veröffentlicht. Dabei habe es sich um einen riesigen Datensatz interner Dokumente der Kanzlei Mossack Fonseca gehandelt. Die Kanzlei habe hunderttausenden Kunden zu Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen verholfen. Nun zeige sich, dass darunter auch der scheidende Vizechef der Deutschen Bank, Garth Ritchie, gewesen sei.Egal, ob Ritchie sich am Ende etwas zu Schulden kommen lassen habe oder nicht: Es bleibe ein fader Beigeschmack. Es bleibe abzuwarten, ob es Deutsche-Bank-Chef Christan Sewing im Zuge des Konzernumbaus gelinge, auch die Kultur des Frankfurter Finazinstitutes zu verändern. Oft sei der Kulturwandel bei der Deutschen Bank propagiert worden, aber bis jetzt nicht wirklich umgesetzt."Der Aktionär" habe die Deutsche Bank-Aktie auf der Watchlist, ein Kauf biete sich derzeit nicht an, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2019)