Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,238 EUR -2,23% (13.05.2020, 11:19)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,284 EUR -3,41% (13.05.2020, 11:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,91 USD -0,29% (12.05.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Am kommenden Mittwoch, 20. Mai, finde die Hauptversammlung der Deutschen Bank statt. CEO Christian Sewing werde sich dann auch dazu äußern, wie das Finanzinstitut durch die Corona-Pandemie kommen wolle. Doch schon jetzt komme Kritik von einem Großaktionär."Niemand weiß, was genau die Zweit- und Drittrundeneffekte dieser Pandemie sein werden", habe Vorstandschef Christian Sewing laut einer am Dienstag vorab veröffentlichten Rede gesagt, die er bei der virtuellen Hauptversammlung am kommenden Mittwoch halten werde, so die Nachrichtenagentur "Reurers". "In dieser Phase des Umbruchs müssen wir unsere Bank noch wetterfester machen", habe er gesagt. "Wir können zwar nicht die Stärke des Sturms bestimmen, wohl aber die Stabilität unseres Schiffs."Das Fondshaus Union Investment gehöre zu den Top-Großaktionären der Deutschen Bank. Alexandra Annecke sei als Fondsmanager bei Union Investment für europäische Banken zuständig und glaube laut einem Interview mit dem "Handelsblatt" nicht mehr an die Ziele der Deutschen Bank. Vor allem die Dividende sehe sie in Gefahr. Allenfalls minimale Ausschüttungen halte sie für denkbar. Ein Ende der Durststrecke sei nicht in Sicht.Dennoch wolle die Union Investment den Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Bank auf der Hauptversammlung entlasten. "Wir haben alle Argumente sorgfältig abgewogen", so Annecke. Man gehe davon aus, dass Aufsichtsratschef Paul Achleitner zur Hauptversammlung 2022 ausscheide.Insgesamt geht ein Investment-Szenario nur auf, wenn sich die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte wieder erholt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link