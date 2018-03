Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.03.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Konzernchef John Cryan steht vor der Ablöse - AktiennewsMedienberichten zufolge läuft die Amtszeit von John Cryan an der Spitze der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ab, so die Experten von "FONDS professionell".Grund seien die fehlenden Erfolge bei der Sanierung der Bank. Hinter den Kulissen werde angeblich schon nach einem Nachfolger gesucht.Die Deutsche Bank suche einem Bericht der britischen Zeitung "Times" zufolge einen Ersatz für Konzernchef John Cryan. Hintergrund seien die anhaltend enttäuschenden Geschäftsergebnisse bei Deutschlands größtem Geldhaus,die den Unmut einflussreicher Großaktionäre schüren. Daher gebe es eine Auseinandersetzung zwischen dem 57-jährigen Briten und Aufsichtsratschef Paul Achleitner über die Strategie der Bank, hätten die Medien berichtet. "Es ist klar, dass das Verhältnis zwischen dem Vorstandschef und dem Aufsichtsratschef zerrüttet ist", zitiere die "Times" einen Insider.Als möglichen Nachfolger habe die Deutsche Bank Goldman-Sachs-Vize-Chairman Richard Gnodde angesprochen, so die Zeitung. Gnodde habe allerdings wohl abgelehnt. Die Deutsche Bank sei zunächst für eine Stellungnahme nicht erreichbar gewesen. Der "Times" zufolge seien auch UniCredit-Chef Jean Pierre Mustier und Bill Winters, Chef der britischen Bank Standard Chartered, als mögliche Kandidaten für den Chefposten bei der Deutschen Bank im Gespräch gewesen.Cryan, der 2015 die Doppelspitze aus Anshu Jain und Jürgen Fitschen abgelöst habe, habe das Ruder bei der größten deutschen Bank bislang nicht herumreißen können. Im Januar habe er mit einer Gewinnwarnung alle Hoffnungen zerstreut, dass das Geldhaus nach zwei Jahren Dauerkrise wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen könnte. 2017 habe die Bank insbesondere wegen der US-Steuerreform das dritte Verlustjahr in Folge melden müssen. Vergangene Woche habe die Bank ihre Anleger auf ein schwaches erstes Quartal vorbereitet. Hinzu komme die öffentliche Diskussion über die mehr als zwei Milliarden Euro an Boni, die die Bank ihren Mitarbeitern trotz der Verluste für 2017 zahle.Man dürfe auch spekulieren, ob es einen Zusammenhang mit dem Bekanntwerden einiger despektierlicher Äußerungen von Deutsche-Bank-IT-Chefin Kim Hammond, die Cryan persönlich an Bord geholt habe, und dem Times-Artikel gebe. Hammond habe Medienberichten zufolge ihren Arbeitgeber sinngemäß eine "Bruchbude" genannt. Ein gutes Licht werfe die Meldung jedenfalls nicht auf die Bank - und damit auch deren Chef.