Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,054 EUR -0,88% (14.06.2019, 22:25)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,79 USD -1,16% (14.06.2019, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse vom Kauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ab.Christian Sewing, CEO der Deutsche Bank AG, habe bei der Hauptversammlung im Mai "harte Einschnitte" angekündigt, um die Bank zurück auf Wachstumspfad zu bringen. Während im Hintergrund an der neuen Strategie gearbeitet werde, würden Zweifel wachsen, ob sich das Geldinstitut die nötigen Maßnahmen überhaupt leisten könne. Das Investment-Geschäft in den USA befinde sich bei weiteren Kürzungen diesmal ganz oben auf der Liste. Die Deutsche Bank könne sich aber einen radikalen Strategiewechsel derzeit gar nicht leisten, weil Kürzungen im Investmentbanking das Institut für längere Zeit in die Verlustzone bringen würden, berichte "Financial Time" (FT) unter Berufung auf Experten.Wichtig sei bei der Deutschen Bank nicht nur, wo man genau sparen solle, sondern auch, wie die Maßnahmen finanziert werden sollten. Viele Insider hätten den Kapitalbedarf für eine vollständige Sanierung gegenüber der FT auf mindestens 4 Mrd. Euro eingeschätzt. Deswegen werde immer wieder über eine weitere Kapitalerhöhung spekuliert, die jedoch im Hinblick auf die enttäuschende Performance in den vergangenen Jahren gegenüber den Aktionären kaum zu rechtfertigen sein dürfte. Daher suche man jetzt nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten. Konkrete Entscheidungen hierzu werde die Deutsche Bank wohl erst im Rahmen der Zwischenbilanz zum 2. Quartal am 24. Juli bekannt geben. Inzwischen befinde sich die Deutsche Bank-Aktie weiterhin unter Druck.Angesichts des schwachen Charts und der strategischen Herausforderungen rät "Der Aktionär" vom Kauf der Deutsche Bank-Aktie ab, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,027 EUR -1,25% (14.06.2019, 17:35)