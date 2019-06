XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,654 EUR +2,40% (27.06.2019, 16:25)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,636 EUR +2,28% (27.06.2019, 16:40)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,57 USD +2,71% (27.06.2019, 16:27)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Jedes Jahr der gleiche Stress: Am heutigen Donnerstagabend nach US-Börsenschluss werde die Notenbank FED die Ergebnisse ihres jährlichen Bankenstresstests veröffentlichen. Das deutsche Geldhaus müsse dabei wieder einmal zittern - auch wenn sie den ersten Teil der Belastungsprobe am Freitag bereits bestanden habe.Dabei habe die Kapitalausstattung der Institute im Vordergrund gestanden, welche die FED anhand simulierter Krisenszenarien teste. Hier hätten am Freitag die 18 Institute im Test aufatmen können: Die FED habe allen Teilnehmer bescheinigt, solide aufgestellt zu sein.Kritischer werde für die Deutsche Bank-Tochter DB USA jedoch der zweite Teil des Stresstests, bei dem vor allem interne Kontrollen und Risikomanagement im Fokus stünden. In diesem Bereich hätten die Frankfurter seit Jahren Schwächen, was die zahlreiche Verfahren und Ermittlungen sowie Strafzahlungen in Milliardenhöhe in den letzten Jahren unrühmlich belegen würden.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät, eine nachhaltige Bodenbildung abzuwarten. (Analyse vom 27.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: