Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank profitiere im Investmentbanking weiterhin von der Entwicklung an den Märkten. Bei der diesjährigen Investorenkonferenz des Frankfurter Geldhauses in New York habe CEO Cchristian Sewing einen Einblick in das laufende Geschäft gegeben. Bereits im ersten Quartal sei das Investmentbanking das Zünglein an der Waage gewesen. Eigentlich solle der Bereich im Zuge des laufenden Konzernumbaus geschrumpft werden. Davon sei v.a. der globale Aktienhandel betroffen, weniger der Handel mit Anleihen und Devisen. Dort sei die Deutsche Bank traditionell stark.Bereits im ersten Quartal habe die Deutsche Bank im gesamten Investmentbanking die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 18% auf 2,34 Mrd. Euro gesteigert. Sewing wolle zukünftig den Fokus auf das Geschäft mit Anleihen und Devisen legen. Im Handel mit diesen Papieren hätten sich die Erträge von Januar bis Ende März deutlich verbessert und zwar um 13%.Laut Sewing habe sich die Entwicklung in dem Segment im April und Mai fortgesetzt. "Damit sind wir sehr zufrieden." Die Deutsche Bank habe ihre Marktanteile in bestimmten Segmenten weiter ausbauen können. Er habe allerdings auch gewarnt, die Risikovorsorge für befürchtete Kreditausfälle dürfte im zweiten Quartal steigen. Für die Monate Januar bis März habe die Deutsche Bank 506 Mio. Euro für faule Kredite zurückgelegt - mehr als dreieinhalbmal so viel wie im Vorjahreszeitraum, aber deutlich weniger als viele Konkurrenten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: