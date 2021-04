Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die US-Banken hätten in Q1 sehr gut abgeschnitten. Das würden die Zahlen der Konzerne wie JPMorgan, Bank of America und Goldman Sachs zeigen. Vor allem im Investmentbanking habe der Rubel gerollt. Für einige Geldhäuser sei es das beste Quartal aller Zeiten gewesen. Das wecke auch Hoffnungen für die Deutsche Bank.Goldman Sachs sei die einzige reinrassige Investmentbank, die es an der Wall Street noch gebe. Am Mittwoch habe man die Q1-Zahlen vorgelegt und einen neuen Rekord aufgestellt. Das EPS habe 18,60 Dollar betragen und habe damit die Erwartungen von 10,22 Dollar pulverisiert. Im Vorjahr seien nur 3,11 Dollar erzielt worden. Wie erwähnt sei Goldman stark im Investmentbanking, insbesondere dem Emissionsgeschäft und dem Handel.Im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) habe Goldman die Erwartungen beim Erlös um 33 Prozent geschlagen und mit 3,89 Mrd. Dollar einen neuen Rekord erzielt. Auch JPMorgan und Bank of America seien deutlich besser als prognostiziert gewesen. Beim Aktienhandel seien die Gewinne der Großbanken noch deutlicher ausgefallen und hätten die Erwartungen ebenfalls haushoch geschlagen.Die Deutsche Bank werde am 28. April ihre Bücher öffnen. Aus dem Aktienhandel habe sich der Konzern im Rahmen der Sanierung zwar zurückgezogen, da man dort nicht wettbewerbsfähig gewesen sei. Im Handel mit festverzinslichen Papieren sei allerdings noch mit der Bank zu rechnen.Es sehe immer mehr so aus, als ob die Deutsche Bank im Investmentbanking Erträge zurückgewinne. Dabei laufe es anscheinend nicht nur im Handelsgeschäft blendend, sondern der Konzern begleite immer mehr Firmen über Börsengänge auf das Parkett.DER AKTIONÄR ist weiterhin positiv gestimmt für die Deutsche Bank-Aktie und rät zum Kauf, so der Experte Fabian Strebin. (Analyse vom 16.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link