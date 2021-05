Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Trotz der Pandemie stehe der Klimaschutz für viele Menschen nach wie vor im Fokus. Das zeige sich im jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts oder der aktuellen Präferenz der Wähler. Alle Wirtschaftszweige müssten nun ihren Beitrag leisten, so auch die Finanzbranche. Neben nachhaltigen Anlagen spiele vor allem die Kreditvergabe eine zentrale Rolle. Die Deutsche Bank wolle hier nun ordentlich Dampf machen.Die Summe von mehr als 200 Milliarden Euro an nachhaltigen Finanzierungen und Anlagen wolle Deutschlands größtes Geldhaus nun bis Ende 2023 erreichen - zwei Jahre früher als zunächst geplant. "Wir müssen schnellstmöglich von Ambition zu Wirkung kommen", habe Konzernchef Christian Sewing gestern in Frankfurt gesagt. Seit Verkündung des 200-Milliarden-Ziels sei die Bank "deutlich besser vorangekommen" als erwartet. Das sei Mitte letzten Jahres gewesen, als das Ziel ausgegeben worden sei, das Volumen an nachhaltigen Finanzierungen und den Bestand an verwaltetem Vermögen in Anlagen, die Kriterien wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen würden (ESG), bis Ende 2025 auf insgesamt mehr als 200 Milliarden Euro steigern zu wollen.Von dem angestrebten Gesamtvolumen bis 2023 sollten 86 Milliarden Euro auf die Privatkundenbank entfallen, 30 Milliarden Euro auf die Unternehmensbank und 105 Milliarden Euro auf die Investmentbank. In allen Geschäftsbereichen sollten ESG-Angebote zum Standard werden. "Unser Ziel ist es, ESG zur neuen Normalität in der Deutschen Bank zu machen - im Dialog mit unseren Kunden, in unserem eigenen Geschäftsbetrieb, in all unseren Prozessen", habe Sewing betont. "Nachhaltigkeit wird so Teil unserer Unternehmenskultur."Die neue Haltung wolle die Bank auch in der Besetzung von Führungspositionen deutlich machen: Bis 2025 sollten diese zu 35 Prozent von Frauen besetzt sein, derzeit seien es 29 Prozent. Auch im eigenen Betrieb wolle die Deutsche Bank den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) verringern: Bis 2025 sollten die etwa 5.400 Dienstwagen des Instituts auf dem Heimatmarkt 30 Prozent weniger Kraftstoff verbrauchen. Bis 2030 wolle die Bank die CO2-Emissionen ihrer Dienstwagenflotte auf Null senken.An Klimaschutz und Nachhaltigkeit komme nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimaneutralität niemand mehr vorbei. Gut, dass Sewing daher Tempo bei dem Thema mache und proaktiv die Deutsche Bank auf diesen Weg führe. Die Aktie strebe nun indes stark in Richtung von 12,00 Euro. In den kommenden Tagen könnte diese Marke fallen.Wer noch nicht investiert ist, wartet ab, bis das Niveau überwunden wird, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Investierte können dabeibleiben: Steigende Zinsen am Anleihemarkt, Einsparungseffekte beim Umbau und gute Geschäfte im Investmentbanking sorgen für ein positives Sentiment. (Analyse vom 21.05.2021)Mit Material von dpa-AFX