Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das IPO des saudischen Erdöl-Konzerns Saudi Aramco sei bereits verschoben worden. Nun solle es aber doch stattfinden. Es könnte mit einem Volumen von 100 Mrd. Dollar das größte IPO der Geschichte werden. Wie nun die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters berichten würden, habe Aramco Banken um Bewerbungen für eine Mitarbeit am Börsengang gebeten. Die Deutsche Bank dürfte jedoch leer ausgehen.In Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sei man nicht mehr gut zu sprechen auf die Deutsche Bank, seit die Kataris über zwei Fonds eingestiegen seien. Sie würden zu den größten Anteilseignern gehören. Die Mitglieder der Herrscherfamilie al Thani seien mit 6,1 Prozent an der Bank beteiligt. Mit Derivatepositionen betrage das gesamte Engagement wohl mehr als neun Prozent.Doch Saudi Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate würden Katar wirtschaftlich und politisch boykottieren. Dass eine Bank, deren größter Aktionär die Gegner aus Katar seien, beim IPO von Saudi Aramco mitmischen könne, sei somit sehr unwahrscheinlichDie Deutsche Bank habe zuletzt im Investmentbanking an Boden verloren. Durch den Konzernumbau werde sich die Entwicklung noch beschleunigen. Der Börsengang von Saudi Aramco wäre ein prestigeträchtiges Aushängeschild gewesen.Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie weiterhin meiden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link