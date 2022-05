Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Quartalszahlen der Deutschen Bank vergangene Woche seien vom Markt mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden. Viele Experten hätten nun die Aktie noch einmal unter die Lupe genommen. Goldman Sachs werde dabei noch bullisher. Aber auch der Konsens sei optimistisch.Trotz der aktuellen Unsicherheiten hätten die Analysten das Kursziel sogar noch von 18,70 auf 19,10 Euro angehoben. Die Empfehlung laute unverändert "kaufen". Die Zahlen zum ersten Quartal hätten unerwartet hohe Erträge, aber auch höher als erwartete Kosten offengelegt, habe Analyst Chris Hallam in einer aktuellen Studie geschrieben. Der Experte habe seine Gewinnprognosen für die Jahre 2022 bis 2024 erhöht.Unter dem Strich bleibe das Potenzial für die Aktie groß. Denn der Analysten-Konsens habe durchschnittlich ein Kursziel von 13,31 Euro. Auf dem aktuellen Niveau entspräche das 40,8 Prozent Kurspotenzial. Mit 14 Experten empfehle nun exakt die Hälfte dabeizubleiben. Neun würden nun zuschlagen, fünf würden sich von den Papieren trennen. Das höchste Kursziel habe nun Goldman Sachs ausgegeben.Die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland und der Eurozone würden anspruchsvoll bleiben. Die Deutsche Bank-Aktie sei mit einem laufenden KGV von nur 6 nun aber wieder deutlich unterbewertet. Der Branchenschnitt in Europa liege bei rund 9. Für das kommende Jahr würden die Experten bei der Deutschen ein KGV von 5, für die Branche immer noch 7 prognostizieren.Ein Neueinstieg drängt sich aktuell nicht auf, Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 8,10 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 03.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link