Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe vor knapp zehn Tagen ihre Zahlen für das erste Quartal bekannt gegeben. Diese seien gemischt ausgefallen. Zudem sei die Fusion mit der Commerzbank gescheitert. Auf der nahenden Hauptversammlung dürfte es wie zuletzt bei Bayer und der UBS ordentlich Gegenwind geben.In zweieinhalb Wochen, am 23. Mai, finde die Hauptversammlung der Deutschen Bank statt. Und dort dürfte es ungemütlich werden für den Vorstand und Aufsichtsrat. Gleich mehrere einflussreiche Stimmrechtsberater würden Bedenken gegen deren Entlastung anmelden.Der US-Hauptversammlungsberater Glass Lewis hinterfrage, ob die internen Kontrollen und Compliance-Systeme der Bank nicht effizienter werden müssten. Bei der Arbeit des Aufsichtsrates sehe Glass Lewis die Entlohnung von Chefinvestmentbanker Garth Ritchie kritisch. Laut Leistungsbewertung im Geschäftsbericht schneide er als schlechtester Vorstand ab, habe aber am meisten verdient.Der deutsche Aktionärsberater Ivox moniere vor allem die diversen Altlasten, die sich über Jahrzehnte aufgebaut hätten. Auch mit Kritik an Aufsichtsratschef Achleitner werde nicht gespart: "Innerhalb der letzten sechs beziehungsweise nun mehr sieben Jahre wurde die Vorstandsspitze dreimal ausgetauscht, was entweder die Auswahl der Kandidaten oder die Zusammenarbeit mit bestellten Kandidaten fragwürdig erscheinen ließ."Charttechnisch bewege sich die Deutsche Bank weiterhin im Niemandsland. Ein Einstieg empfiehlt sich wegen der vielen Unsicherheiten nicht, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link