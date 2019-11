Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe sich zuletzt wieder im Aufwind befunden. Die mögliche Teileinigung im Handelsstreit zwischen USA und China sollte den Märkten weiter Antrieb geben und könnte auch die Deutsche-Bank-Aktie befeuern. Das Wertpapier stehe kurz vor einem Kaufsignal. "Der Aktionär" erkläre, was Anleger jetzt tun sollten.Der Kurs liege knapp unter der wichtigen 200-Tage-Linie bei 7,05 Euro. Springe die Notierung darüber, wäre das aus charttechnischer Sicht ein klares Kaufsignal. Allerdings habe die Aktie zuletzt auch am 17. Oktober und davor am 9. September diesen gleitenden Durchschnitt überwunden. Kurz danach sei der Kurs jedoch wieder darunter abgetaucht, was jeweils ein Verkaufssignal signalisiert habe.Gelinge diesmal der nachhaltige Ausbruch, dann könnte auch der Abwärtstrend bei 7,25 Euro geknackt werden, der seit Jahresanfang bestehe. Der nächste Widerstand läge dann um 7,72 Euro. Der langfristige Abwärtstrend aus dem Jahr 2015 komme allerdings erst bei 11,47 Euro in den Blick. Nach unten sichere eine Unterstützung bei 6,75 Euro ab.Charttechnisch sehe es also nicht schlecht aus. Doch wie sei es um die fundamentale Bewertung bestellt? Da der Großteil der Analysten für dieses Jahr einen Verlust erwarte, falle die Ermittlung eines KGV schwer. Für nächstes Jahr solle der Wert 27 betragen, was im Peer-Group-Vergleich sehr hoch sei. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,25 sei demgegenüber sehr niedrig, der Mittelwert der Konkurrenz liege um 0,9. Kurs-Buchwert-Verhältnisse unter 1 würden nach Value-Gesichtspunkten als Unterbewertung gelten. Bei Banken würden sie mittlerweile eher auf eine geringere Profitabilität und schlechte Zukunftsaussichten hindeuten.Die Charttechnik bei der Deutschen Bank zeige, dass es derzeit durchaus Sinn machen könne, auf kurzfristige Gewinne zu setzen. Die fundamentalen Zahlen würden jedoch ein anderes Bild ergeben. Hier hinke das Geldhaus der Konkurrenz meilenweit hinterher.Bezieht man noch das sehr schwierige Branchenumfeld mit ein, so ist von einem langfristigen Engagement abzuraten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link