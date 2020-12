Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,786 EUR +0,42% (15.12.2020, 08:56)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,795 EUR -0,25% (14.12.2020)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,61 USD -0,09% (14.12.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Häufig würden Unternehmenssanierungen schief gehen. Die Ziele seien unrealistisch gewesen, oder die Umsetzung funktioniere nicht. Die Deutsche Bank unterziehe sich derzeit einem tiefgreifenden Umbau. Viele Ziele - gerade was Restrukturierungskosten angehe - seien bereits erreicht worden. Die Tochtergesellschaft in den USA scheine ebenfalls wieder auf Kurs zu sein. Das liege auch an der Corona-Pandemie.Die Deutsche Bank plane in New York den Umzug von tausenden von Mitarbeitern. Die US-Chefin Christiana Riley habe gegenüber der "Financial Times" erklärt, dass die Hälfte der derzeit 4.600 Angestellten in den nächsten fünf Jahren in andere Orte umziehen könnten. Der Kampf um das Homeoffice sei durch die Corona-Pandemie beendet, so Riley. Damit reihe sich die Deutsche Bank ein in eine immer größere Zahl von Wall Street-Firmen, die ihre Mitarbeiter aus New York abziehen würden. Dieser Trend habe aber bereits vor der Pandemie begonnen.Aktuell ziehe die Deutsche Bank bereits in ein neues Gebäude in der Nähe des Central Park, das nur Platz für 4.200 der 4.600 Mitarbeiter biete. Durch flexible Arbeitsplätze und Homeoffice sollten aber alle Angestellten von dort aus Arbeiten können. Geringe Mietkosten sollten dazu beitragen, die Eigenkapitalrendite der Investmentbank in den USA von geschätzten neun Prozent in diesem Jahr auf elf Prozent in 2022 zu erhöhen.Die Eigenkapitalrendite habe sich in den letzten beiden Jahren bereits deutlich erhöht, denn 2018 habe sie nur zwei Prozent betragen. Im vergangenen Jahr seien allerdings der globale Aktienhandel und das Prime-Brokerage-Geschäft verkauft worden. In beiden Bereichen habe die Deutsche Bank auf verlorenem Posten gekämpft. Mehrere Milliarden an gebundenem Kapital hätten so umgeschichtet werden können.Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 6,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link