XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,829 EUR +0,49% (18.10.2018, 12:24)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,802 EUR +0,38% (18.10.2018, 12:39)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 11,26 (17.10.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Bankenlandschaft habe sich verändert - zum Teil radikal. Die etablierten Geldhäusern würden nicht nur gegeneinander kämpfen, sie würden sich auch dem Druck durch viele digitale Player ausgesetzt sehen. Sieben Großbanken hätten sich nun zusammengeschlossen, um im Bereich der Handelsfinanzierungen zusammenzuarbeiten.Bis Jahresende möchten sieben Institute ein digitales "Handelsinformationsnetzwerk" schaffen. Bei der geplanten Plattform könnten sich Banken und Unternehmenskunden registrieren lassen. Unternehmen, die nach einer Bank suchen würden, die ihnen ein Handelsgeschäft finanziere, könnten dann wichtige Dokumente hochladen und die beteiligten Geldhäuser dann um Angebote bitten.Die Gründerbanken hätten ein sogenanntes Memorandum of Understanding unterzeichnet und würden die Pilotphase kommende Woche auf der internationalen SIBOS-Konferenz im australischen Sydney starten wollen. Neben der Deutschen Bank seien die australische ANZ, die spanische Banco Santander, die französische BNP Paribas, die amerikanische Citi, sowie die britischen Institute HSBC und Standard Chartered mit von der Partie.Die Deutsche Bank-Aktie ist weiterhin kein Kauf, die Aktie der Commerzbank dürfte sich besser entwickeln, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: