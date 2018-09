XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei der Deutschen Bank hätten sich letztlich die Negativschlagzeilen gehäuft. Investoren würden sich fragen, ob CEO Christian Sewing mit der Sanierung des Konzerns wie geplant vorankomme. Der zweitgrößte Aktionär, die HNA-Group, stehe jetzt endgültig vor dem Verkauf ihrer Anteile. Der chinesische Konzern, der 7,6% an der Bank halte und seit Februar 2017 an Bord sei, möchte seine Anteile in den nächsten Monaten verkaufen. Das habe ein HNA-Mitarbeiter im Interview mit dem "Handelsblatt" bestätigt. Damit folge man dem Druck der Regierung in Peking: Der hochverschuldete Mischkonzern solle sich wieder auf seine Kernkompetenzen Luftfahrt und Tourismus konzentrieren. Die Deutsche Bank sei kein schlechtes Investment, man müsse jedoch die Vorgaben der Regierung erfüllen, so der HNA-Mitarbeiter. Man sei zu optimistisch gewesen, was den Abbau der eigenen Schulden angehe.Bankenaufseher und Analysten würden sehen nicht, dass sich durch das Ausscheiden von HNA die Sanierungsarbeit für CEO Sewing erschwere. Vielmehr würden sogar einige glauben, die Bank würde dadurch ein Stück stabiler. Thomas Hallett von Keefe, Bruyette & Woods habe gesagt: "Natürlich würde durch einen Verkauf der HNA-Anteile ein gewisser Verkaufsdruck entstehen." Allerdings sei es positiv, dass ein Schlussstrich unter die belastete Beziehung gezogen werde. Investoren könnten die Klarheit begrüßen und die Aktien nun auf einer "stabileren Basis" handeln.Egal, wie sich der Ausstieg von HNA bei der Deutschen Bank langfristig auswirke: Aktuell sei das Wertpapier kein Investment wert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: