Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Jahr 2022 habe für die Deutsche Bank mit einem Gewinnanstieg begonnen. Das Vorsteuerergebnis habe im ersten Quartal mit rund 1,7 Milliarden Euro vier Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums gelegen, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Mittwoch in Frankfurt mitgeteilt habe. Die Aktie lege im frühen Handel bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent zu.Unter dem Strich habe ein Gewinn von fast 1,1 Milliarden Euro gestanden, nach 908 Millionen ein Jahr zuvor. Damit habe der DAX-Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen."Die Ergebnisse aller Geschäftsbereiche liegen im oder über dem Plan, und wir haben unseren höchsten Quartalsgewinn seit neun Jahren erzielt", habe Konzernchef Christian Sewing bilanziert. Die Erträge - also die gesamten Einnahmen - seien mit gut 7,3 Milliarden Euro so hoch gewesen wie zuletzt im ersten Quartal 2017 und damit auch höher als von Analysten erwartet.2019 habe Sewing dem Institut einen tiefgreifenden Umbau verordnet, die hauseigene Investmentbank gestutzt und den Abbau Tausender Stellen eingeleitet. Das Ziel: Bis Ende des Jahres 2022 die Rendite auf das materielle Eigenkapital auf acht Prozent nach oben treiben, künftig sollten es gar mehr als zehn Prozent nach Steuern sein.Der Gewinn sei um gute 17 Prozent in die Höhe geschossen und habe bei etwa 2,1 Millionen Euro gelegen. Analysten hätten lediglich mit einem Überschuss von 1,8 Milliarden Dollar gerechnet. Die Erträge der Bank seien konzernweit um etwa acht Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Dollar gestiegen.Die Aktie der Deutschen Bank kämpfe derzeit mit der 200-Tage-Linie. Wichtig sei, dass die Aktie den Schwung der guten Zahlen nutzen könne und nun endlich den nachhaltigen Sprung darüber schaffe.Investierte Anleger bleiben mit einem Stopp bei 8,10 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2022)Mit Material von dpa-AFX