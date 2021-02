XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Deutsche Bank AG habe es genügend Dinge gegeben, die man habe kritisieren können, z. B. Gesetzesverstöße oder Strafzahlungen. Jetzt habe man aber den ersten Gewinn seit sechs Jahren eingefahren. Anleger hätten dies jedoch nicht honoriert. Die Deutsche Bank-Aktie sei gestern unter Druck gewesen. Insgesamt sehe es bei dem Unternehmen gar nicht so schlecht aus, so der Aktienprofi. Christian Sewing habe letztendlich das gemacht, was er angekündigt habe. Vor diesem Hintergrund sehe man bei der Deutsche Bank-Aktie vielleicht eine Art Bodenbildung, die sich über Jahre erstrecke. Sollte die Deutsche Bank-Aktie über die Marke von 9 Euro gehen, hätte man ein knackiges Kaufsignal, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link