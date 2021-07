Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.07.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Dank einer freundlichen Marktentwicklung und rückläufiger Risikokosten habe Deutsche Bank auch im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen übertreffen und somit das vierte Quartal in Folge mit einem Plus abschließen können.Die Erträge seien in Q2 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal um 1% auf EUR 6,3 Mrd. gesunken, worin sich die Normalisierung der Finanzmärkte widerspiegle. Im dafür charakteristischen Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen seien die Erträge demnach zwar um 11%, aber auf immer noch hohe EUR 2,4 Mrd. zurückgegangen. Die Kosten seien im Berichtsquartal um 7% auf EUR 5,0 Mrd. gesunken. Die bereinigten Kosten ohne Umbaukosten seien um 6% auf EUR 4,6 Mrd. gefallen.Effizienz und Rentabilität: Das Aufwands-/Ertragsverhältnis sei zwar im Jahresvergleich von 85% auf 80% gesunken, habe damit aber noch immer deutlich über dem Median von zuletzt 56% von 34 europäischen Vergleichsbanken gelegen. Bis 2022 solle die Quote auf 70% sinken. In Zukunft wolle Deutsche Bank bei seiner Prognose kein absolutes Kostenziel (bisher EUR 16,7 Mrd. für 2022) mehr formulieren, sondern lediglich auf die Aufwands-/ Ertragsquote abstellen. Die Nachsteuerrendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) habe im Berichtsquartal in der Kernbank 7,8% und auf Konzernebene 5,5% betragen. Der Zielwert für nächstes Jahr liege bei 8% auf Konzernebene.Ergebnisentwicklung: Unter dem Strich habe sich der Vorsteuergewinn in der Kernbank um 90% auf rund EUR 1,4 Mrd. erhöht, während die Einheit zur Freisetzung von Kapital (CRU) ihren Verlust vor Steuern um 56% auf minus EUR 258 Mio. habe verringern können. Das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis habe sich auf EUR 692 Mio. belaufen und damit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 372 Mio. übertroffen.Restrukturierung 5.0: DB wolle in Zukunft auf stabileres und weniger schwankungsanfälliges Geschäft setzen und ziehe sich aus mehreren Geschäftsfeldern zurück. Neben der "Kernbank" sei für den Abbau nicht-strategischer Vermögenswerte und die Freisetzung von Kapital die sogenannte "Capital Release Unit" gegründet worden. Deren risikogewichtete Aktiva (RWA) hätten im Jahresvergleich um 24% auf EUR 32 Mrd. abgenommen. Per Ende des zweiten Quartals habe Deutsche Bank bereits 90% der bis 2022 erwarteten umbaubezogenen Belastungen von in Summe mehr als EUR 7 Mrd. verarbeitet.Kreditrisiko: Die Dotierungen zu Risikovorsorgen seien im Kreditgeschäft von EUR 761 Mio. im Vorjahresquartal auf EUR 75 Mio. gesunken, was auf annualisierter Basis außerordentlich niedrige sechs Basispunkte des durchschnittlichen Kreditvolumens entspreche. Im Vorjahresquartal hätten diese noch bei EUR 1,3 Mrd. bzw. 57 Basispunkte gelegen.Innovation: Deutsche Bank modernisiere zusammen mit dem Softwareunternehmen Oracle seine Datenbanken, um die digitale Transformation zu beschleunigen. Dabei werde ein Großteil der Datenbanken auf die Oracle Exadata Cloud@Customer-Umgebung migriert, wodurch neue Finanzprodukte und -dienstleistungen entwickelt und unterstützt werden könnten.Nachhaltigkeit: Bis 2025 wolle DB alle Engagements im Bereich Kohleabbau beenden. Dies umfasse sowohl Finanzierungen als auch Kapitalmarkt-Transaktionen. Damit wolle man den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft weiter vorantreiben.Niedrig- bzw. Negativzinsen: Die dauerhaft expansive Geldpolitik bringe das klassische Kreditgeschäft unter Druck, zumal die Reinvestitionsrenditen aus abreifenden Ausleihungen niedriger seien. Insofern werde der Ertragsdruck im Kreditgeschäft hoch bleiben. Eine hypothetische Parallelverschiebung der Zinskurve um 100 Basispunkte würde der Bank im ersten Jahr EUR 800 Mio. und im zweiten Jahr bereits EUR 1,4 Mrd. an zusätzlichen Erträgen bringen.Deutsche Bank habe auch im zweiten Quartal von einer überaus freundlichen Entwicklung der Finanzmärkte profitiert, welche sich beispielsweise in der Vermögensverwaltung in Rekord-Nettozuflüssen niedergeschlagen habe. Unterstützung biete weiterhin auch die vorteilhafte Entwicklung des Kreditrisikos, dank der weit weniger Risikovorsorgen dotiert werden müssten. Die gestiegene Profitabilität in allen Geschäftsbereichen zusammen mit den voranschreitenden Kostensenkungen würden den Analysten zuversichtlich stimmen, dass sich Deutsche Bank nach Jahren der Transformation wieder auf einem Erholungskurs befinde, was zumindest für eine Stabilisierung der Erträge spreche. Der Druck auf die Zinsmargen werde insbesondere in der Eurozone wegen des anhaltenden Null- bzw. Negativzinsumfelds nicht abnehmen.Auch die Transformation werde innerhalb der Bank noch viele Ressourcen binden, wenngleich diese auf der Kostenseite bereits größtenteils verarbeitet sei. Deren Abschluss sollte es dem Institut bzw. seinen Mitarbeitern in Zukunft ermöglichen, den Fokus wieder verstärkt auf das Geschäft richten zu können. Daher sollte Deutsche Bank insbesondere im Investmentbanking wieder Boden gut machen können. Die Liquiditätsflut und vollen Kassen der Unternehmen sollten das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen tendenziell begünstigen. Zwar sehe der Analyst das Institut wegen der geringeren Rentabilität und Komplexität nicht auf der Sonnenseite des Universums, sehe aber auch, dass Deutsche Bank im letzten Jahr viele Hausaufgaben gemacht habe.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt seine Empfehlung für die Deutsche Bank-Aktie auf "halten". Das Kursziel von EUR 11,50 (zuvor: EUR 12,20) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell, die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 30.07.2021)