Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,147 EUR -2,21% (05.06.2019, 21:01)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,90 USD -2,40% (05.06.2019, 20:49)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.06.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach der kurzen Erholung am Vortag habe die Deutsche Bank-Aktie am Mittwoch die Talfahrt der letzten Wochen fortgesetzt. Dass der Bankensektor europaweit schwächele, sei da kein echter Trost. Schuld an der Schwäche der Bankenbranche sei die jüngste Zuspitzung im Streit um die italienischen Staatsschulden. Als Reaktion auf die ausufernde Verschuldung habe die EU-Kommission am Mittwoch ein Strafverfahren gegen das Land empfohlen.Die kurze Gegenbewegung der Deutsche Bank-Aktie sei damit schon wieder beendet. Das Papier des Frankfurter Finanzkonzerns stehe weiterhin nur auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,138 EUR -1,65% (05.06.2019, 17:35)