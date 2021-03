Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Erinnerungen an den Crash des Hedgefonds LTCM Ende der 1990er-Jahre würden wach: Der US-Hedgefonds Archegos Capital Management habe sich mit zwei Medienaktien verspekuliert und stehe vor einem Verlust von etwa 20 Mrd. USD. Mehrere Banken weltweit würden dadurch in die Tiefe gezogen. Am Montag sei auch die Deutsche Bank in den Strudel geraten. Ab Abend habe das Management aber Entwarnung gegeben.Ein Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital Management, hinter dem der Spekulant Bill Hwang stehe, sorge für große Aufregung in der Finanzbranche. Auch die Deutsche Bank gerate in den Fokus. Die US-Börsenaufsicht SEC habe die Archegos-Situation bereits seit vergangener Woche im Blick und stehe im Austausch mit mehreren Marktteilnehmern, habe ein Sprecher gesagt.Anscheinend seien die gesamten Kredit-Engagements von Hwang in den vergangenen Monaten nirgendwo abrufbar gewesen, weder die Aufseher noch die Banken hätten Misstrauen geschöpft. Goldman Sachs solle nach Angaben von Bloomberg Hwang zwar zunächst auf eine Schwarze Liste gesetzt haben, weil er zuvor wegen Insiderhandels aufgefallen sei - dann habe die US-Investmentbank diese Vorsicht allerdings aufgegeben.Vor dem Wochenende habe das Family Office von Hwang angesichts von Margin Calls mit dem Abstoßen von Positionen in chinesischen Tech- und US-Medien-Konglomerat-Aktien begonnen. Darunter Aktien sollten auch die Aktien von ViacomCBS und Discovery gewesen sein, die in der vergangenen Woche massiv eingebrochen seien.Dieses Mal sei es weniger schlimm, auch systemische Risiken gebe es laut Marktteilnehmern nicht. Die Deutsche Bank habe am Montagabend bekanntgegeben, dass sie ihr Engagement bei Archegos mittlerweile ohne Verluste deutlich reduziert habe. Auch beim Abbau der restlichen Kundenpositionen rechne sie mit keinen Einbußen.Am Montag hätten wegen der massiven Schieflage des Hedgefonds vor allem die Finanzkonzerne Credit Suisse und Nomura vor möglichen hohen Verlusten gewarnt. Sowohl beim japanischen als auch bei der zweitgrößten Schweizer Bank sei von einer Summe von rund 2 Mrd. USD die Rede gewesen, die im Feuer stehe. In der Folge seien die Aktienkurse von Banken europaweit teils deutlich unter Druck geraten. Credit Suisse und Nomura hätten zweistellig verloren, die Aktie der Deutschen Bank sei zeitweise gut 6% in die Tiefe gerauscht.Wieder einmal sei die Deutsche Bank in den Dunstkreis eines Skandals geraten. Anleger könnten aber aufatmen. Die Deutsche Bank habe ihr Engagement bei dem Hedgefonds offenbar noch rechtzeitig beendet. Der Aktienkurs von Deutschlands größter Privatbank setze am Diestag seinen Aufwärtstrend fort."Der Aktionär" habe die Deutsche Bank Mitte Oktober 2020 bei einem Kurs von 7,82 Euro zum Kauf empfohlen. Engagierte Investoren sollten dabeibleiben, jedoch die 8-Euro-Marke als Stop-Loss-Grenze beachten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2021)