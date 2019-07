XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,914 EUR -0,90% (19.07.2019, 11:49)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,908 EUR -1,88% (19.07.2019, 12:04)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,93 USD +0,63% (18.07.2019, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Quartalszahlen von Bank of America, JPMorgan und Co in dieser Woche hätten gezeigt: Bei den großen US-Geldhäusern würden die Gewinne trotz Flaute im Handelsgeschäft sprudeln. Das spiegele sich auch in der Kursentwicklung der Aktien wider. Viele europäischen Finanzinstitute würden der US-Konkurrenz hingegen immer noch klar hinterherlaufen. Der Branchenindex STOXX Europe 600 Banks habe auf 12-Monats-Sicht rund 15 Prozent verloren. Die Analysten von Barclays würden nun aber mit einem Ende der Talfahrt rechnen.Als Gründe für ihren Optimismus würden die Experten in ihrer Branchenstudie die Anzeichen auf eine Stabilisierung der makroökonomischen Daten für die Eurozone nennen. Auch bei Anleiherenditen und Inflationserwartungen würde sich eine Bodenbildung andeuten, was den gebeutelten Bankaktien etwas Spielraum verleihen könnte - schließlich würden diese von allen Sektoren in der EU die höchste Korrelation zu den entsprechenden Kennziffern aufweisen.Angesichts der teils deutlichen Kursverluste und der überwiegend bearishen Positionierung der meisten Investoren könnte eine Besserung des Sentiments zudem für Short-Eindeckungen sorgen und den Bank-Aktien zusätzlichen Rückenwind geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: