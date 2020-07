Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,669 EUR +0,74% (31.07.2020, 12:52)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,00 USD -2,39% (30.07.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.07.2020/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing habe im Sommer 2019 die größte Restrukturierung des Frankfurter Finanzinstitutes seit Jahren begonnen. Etwas anderes sei ihm wohl auch nicht übrig geblieben. Denn die Fusion mit der Commerzbank sei im Frühjahr gescheitert. Nachdem sich - bedingt auch durch die Corona-Krise - das Umfeld für Großbanken verschlechtere, würden wieder Rufe nach einem Zusammenschluss der beiden größten Geldhäuser des Landes laut.Bevor die Deutsche Bank ihre Transformation 2022 nicht abgeschlossen habe, mache eine Fusion wenig Sinn. Außer, die Situation verschärfe sich dramatisch. Im freundlichen Marktumfeld könne die Deutsche Bank-Aktie heute indes wieder zulegen und entferne sich damit weiter von der 200-Tage-Linie bei 7,32 Euro. Solange die 8-Euro-Marke nicht falle, sei jedoch kein Neueinstieg angezeigt, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2020)