Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund eine Woche sei es her, dass die Deutsche Bank ihre Q3-Zahlen veröffentlicht habe. Große Änderungen bei den Einschätzungen der Experten habe es seither nicht gegeben. Aufhorchen lasse aber eine Aussage von CEO Christian Sewing zum Thema Inflation. Die Teuerung dürfte von Analysten bisher unzureichend berücksichtigt worden sein. Doch gerade für Banken berge sie Aufwärtspotenzial.Für Deutsche Bank-Chef Christian Sewing sei der Anstieg der Inflationsraten nicht nur ein temporäres Phänomen. "Das muss man sich vorstellen wie bei einem mehrstöckigen Haus: Wir sind nun in einer höheren Etage angelangt und da werden wir erst einmal bleiben", so Sewing gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Jetzt seien die Notenbanken gefordert, die Entwicklung nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. "Sie müssen den Weg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik herausfinden. Und zwar besser früher als später."Damit spreche der CEO an, dass eine steigende Inflation historisch zu höheren Zinsen geführt habe. Zwar wolle die EZB davon aktuell noch nichts wissen, aber die FED und die Bank of England stünden kurz vor dem Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik. Davon profitiere auch die Deutsche Bank mit ihrem großen Engagement bei Privat- und Firmenkunden.Bei der Präsentation der Zahlen sei fast untergegangen, dass das Management für das kommende Jahr Erträge von mehr als 25 Milliarden Euro sehe. Ursächlich dafür sei der veränderte Zinsausblick und somit weniger Gegenwind durch Negativzinsen. Dadurch sollten die Umsätze um 150 Millionen Euro höher ausfallen. Würden die Zinsen tatsächlich steigen, wäre das aber wohl noch tiefgestapelt. Denn laut Prognosen des Konzerns sollte das Nettozinseinkommen um 700 Millionen Euro im ersten Jahr steigen, wenn die Zinsen um ein Prozent erhöht würden.Mutige können auf eine Zinswende und damit auf eine weitere Aufwärtsbewegung in 2022 setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 03.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link