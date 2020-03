Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,208 EUR +3,87% (13.03.2020, 11:11)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,13 EUR +5,32% (13.03.2020, 10:56)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,53 USD -20,55% (12.03.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die mit Spannung erwartete EZB-Sitzung sei für die Banken zum absoluten Desaster geworden. Die Commerzbank habe mit knapp 21 Prozent gestern den höchsten Verlust unter den Bankaktien verbucht. Bei der Deutschen Bank sehe es nicht wirklich besser aus. Die EZB habe weniger geliefert als erwartet und die Banken stünden unter Dauerbeschuss. Auch die Areal Bank sei unter die Räder geraten. Sollten Anleger jetzt zugreifen?Charttechnisch würden Deutsche Bank und Commerzbank im Niemandsland notieren. In den letzten Tagen seien die Aktien auf immer neue Allzeittiefs gesunken. Bei der Deutschen Bank sei gestern 4,87 Euro erreicht worden (minus 30 Prozent seit Jahreswechsel), bei der Commerzbank seien es sogar 3,06 Euro (minus 43 Prozent) gewesen.Die mit Spannung erwarteten Maßnahmen der EZB seien gestern am Markt durchgefallen. Kerngeschäft für Banken gehe es darum, zu viele Kreditausfälle zu vermeiden, da dann die Risikovorsorge aufgefressen wäre und es ans Eigenkapital gehe. Da bereits im letzten Jahr die deutsche Wirtschaft gelahmt habe, hätten die meisten Banken ihre Vorsorge hochgefahren. So auch Deutsche Bank und Commerzbank. Durch das neue TLTRO-Programm der EZB solle zudem verhindert werden, dass es zu großflächigen Ausfällen komme. Banken kämen an billiges Geld, um Geschäftskunden verbilligte Kredite zur Überbrückung auszureichen.Bisher würden sich die Großbanken noch optimistisch geben, laut der "Börsenzeitung" habe sich die Zahl der Firmen, die von zugesagten Kreditlinien Gebrauch gemacht hätten, nicht merklich erhöht. Kreditstundungen seien derzeit unwahrscheinlich, da viele Unternehmen geringer als etwa zu Zeiten der Finanzkrise verschuldet seien. Die Deutsche Bank halte derweil auch an ihren Zielen fest: "Wenn sich die Wirtschaft nach einem scharfen Einbruch schnell wieder erholt, sehe ich bislang keinen Grund dafür, unser Ziel für dieses Jahr zu relativieren", so Finanzchef James von Moltke im "Handelsblatt".Alle drei besprochenen Aktien würden heute gewinnen, wobei Commerzbank und Aareal Bank mit mehr als acht Prozent die Deutsche Bank in den Schatten stellen würden. Um eine Kreditklemme und somit einen Kollaps der Wirtschaft zu verhindern, scheinen die Maßnahmen der EZB angemessen. Um die Finanzmärkte nachhaltig zu stützen wohl eher nicht. Deshalb dürfte die Volatilität hoch bleiben, neue Tiefs seien denkbar, da auch die Charts verheerend aussehen würden.Anleger halten die Füße still, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link