XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,69 EUR +0,93% (21.02.2022, 11:07)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,31 USD -0,91% (18.02.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Antizyklische Empfehlungen würden mitunter Nerven und erfordern Geduld kosten. Die Empfehlung der Experten zur Deutschen Bank (37/2021) falle in diese Kategorie. Dem Auf und Ab sei Ende Januar dann ein kräftiger Kursanstieg bis in die Region um 14 Euro gefolgt. Die Chancen stünden nicht schlecht, dass es noch weitergeht.Denn neben der operativen Geschäftsentwicklung habe sich das Sentiment für Finanztitel - und hier vorrangig für Banken - deutlich verbessert. Hintergrund seien mögliche Zinsanhebungen der Notenbanken in den USA, Großbritannien und im Euro-Raum. Was zunächst als Belastung für den gesamten Aktienmarkt wahrgenommen worden sei, habe sich schnell als Treiber für Bankaktien entpuppt. Mittelfristig würden sich etwaige Zinsanhebungen bei Kreditinstituten positiv auf die zuletzt arg gebeutelten Zinsmargen auswirken. So hätten Banken im Euro-Raum sogar Negativzinsen bei der EZB für geparktes Geld bezahlen müssen. Damit könnte bald Schluss sein: Nach Zinssignalen der US-Notenbank habe auch die EZB im Februar Zinsanhebungen für 2022 nicht mehr ausgeschlossen.Die Deutsche Bank sei trotz der jüngsten Kursaufschläge noch nicht zu teuer. Fantasie komme jetzt zudem vom Zinsgeschäft. Das Sentiment ist intakt: Investierte Anleger bleiben an Bord, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 6 vom 19.02.2022)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:13,646 EUR +0,86% (21.02.2022, 11:21)