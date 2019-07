XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,881 EUR -2,74% (30.07.2019, 12:02)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,875 EUR -2,25% (30.07.2019, 12:16)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,83 USD -1,26% (29.07.2019, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe die größte Restrukturierung der letzten Jahre bekannt gegeben. Bis zu 18.000 Mitarbeiter sollten entlassen werden. Kurz nach der Bekanntgabe der Pläne seien bereits 900 Mitarbeiter vor die Tür gesetzt worden. Dabei sei der Deutschen Bank aber eine Panne unterlaufen.Laut "Handelsblatt" die hätten Betroffenen sofort ihren Zugang zu den Handelssystemen der Bank verloren. Bei einigen Mitarbeitern habe man jedoch offenbar vergessen, die Email-Zugänge zu sperren. Die "Financial Times" habe berichtet, dass rund 50 Händler in New York und London noch Wochen nach ihrer Entlassung Zugriff auf ihre Emails gehabt hätten. Ein Sprecher der Deutschen Bank habe dazu gesagt: "Der Zugang zu den Handelssystemen wurde umgehend abgeschaltet, als die Mitarbeiter über ihre Entlassung informiert wurden. Eine geringe Anzahl von Mitarbeitern hatte über persönliche Geräte für einen begrenzten Zeitraum weiterhin Zugriff auf ihre Firmen Emails."Eine Email-Sperre sei deshalb wichtig, weil Mitarbeiter versuchen könnten, die Reputation ihres Ex-Arbeitgebers zu schädigen, Kunden abspenstig zu machen oder sensible Informationen zu verschicken. Die Deutsche Bank habe den Emailverkehr überprüft und nach eigenen Angaben keine Informationen für Fehlverhalten gefunden.