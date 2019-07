Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,829 EUR +0,57% (15.07.2019, 11:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,67 USD +2,54% (12.07.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Vor rund deiner Woche habe das Frankfurter Finanzinstitut Details zu seiner Restrukturierung bekanntgegeben und dafür zunächst ein durchwachsenes Echo von Anlegern und Analysten erhalten. Zumindest von Seiten der deutschen Wirtschaft bekomme Vorstandschef Christian Sewing jetzt allerdings Unterstützung für die ambitionierten Umbaupläne.Auch bei der Deutsche Bank-Aktie spiegele sich das durchwachsene Stimmungsbild hinsichtlich er Umbaupläne: Nach anfänglichen Gewinnen sei sie zu Beginn der Vorwoche heftig eingebrochen, um vor dem Wochenende einen Teil der Verluste wieder auszugleichen. "Der Aktionär" rate trotz der geplanten Restrukturierung weiterhin zu Zurückhaltung bei der Deutsche-Bank-Aktie, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,829 EUR +1,08% (15.07.2019, 10:59)