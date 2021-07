Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Jahr später als ursprünglich geplant hätten die Aufseher Europas Banken, also damit auch Deutsche Bank und Commerzbank, wieder einem großen Gesundheitscheck unterzogen. Seien die Institute ausreichend gerüstet, falls sich die Pandemie noch einmal verschärfe? Die Ergebnisse des Stresstests würden am Freitagabend für Klarheit sorgen.Konkret sollten die Ergebnisse ab 18:00 Uhr von der europäische Bankenaufsicht EBA und der Europäischen Zentralbank (EZB) kommuniziert werden. Eigentlich sollte die neue Auflage des europäischen Bankenstresstests schon 2020 durchgeführt werden. Doch um den Instituten mitten in der Corona-Krise nicht noch weitere Aufgaben aufzubürden, sei die Prüfung verschoben worden.Die EBA habe 50 Geldhäuser aus 15 Ländern unter die Lupe genommen, die gemessen an den Vermögenswerten zusammen für rund 70 Prozent des Bankenmarktes in Europa stünden. Darunter seien sieben aus Deutschland: BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ BANK, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, Volkswagen Bank.Im als besonders hart geltenden Krisenszenario des EBA-Test werde unterstellt, dass sich die Corona-Krise zuspitzt und die wirtschaftlichen Rückschläge infolge der Pandemie länger anhalten würden. Die Wirtschaft in der Europäischen Union würde in diesem Szenario in den drei Jahren bis 2023 kumuliert um 3,6 Prozent schrumpfen. Zugleich würde die Arbeitslosenquote steigen und die Immobilienpreise würden kräftig einbrechen. Zudem werde von weiter fallenden Marktzinsen ausgegangen.Die deutschen Großbanken Deutsche Bank und Commerzbank würden im Stresstest vermutlich nicht mit Auszeichnung abschneiden. Das liege schon an der Ausgangsposition am Jahresende 2020: Während die Deutsche Bank in ihrer Jahresschlussbilanz eine Kernkapitalquote von 13,6 Prozent aufgewiesen habe, habe die Commerzbank im letzten Viertel 2020 - corona-bedingt - hohe Wertberichtigungen auf Kredite und auf zu hoch angesetzte Firmenwerte anlässlich des Antritts eines neuen Vorstandsvorsitzenden vorgenommen. Mit ihrer auf 13,2 Prozent geschrumpften harten Kernkapitalquote liege die Commerzbank wohl eher im hinteren Viertel. Die Deutsche Bank rangiere im Mittelfeld.Da der Branchenprimus jüngst Top-Zahlen vorgelegt hat, und es auch bei der Commerzbank nach mit besser-als-gedacht-ausfallenden Zahlen (4. August) wieder aufwärts gehen könnte, bleiben Investierte Anleger bei beiden Aktien weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link