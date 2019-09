XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,343 EUR -2,04% (17.09.2019, 16:25)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,328 EUR -1,99% (17.09.2019, 16:39)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,095 USD -1,64% (17.09.2019, 16:20)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktionäre der Deutschen Bank hätten zwischen 2010 und heute drei Kapitalerhöhungen miterlebt. Dadurch hätten zwar 27 Milliarden Euro generiert werden können - das Problem der geringen Profitabilität sei aber nicht gelöst worden. Obwohl auch in Zeiten in der der Umstrukturierung neues Eigenkapital dringend benötigt werde, lehne der Deutsche Bank-Chef Christian Sewing eine Kapitalerhöhung vorerst ab.Gegenüber der "Rheinischen Post" zeige er sich optimistisch: "Wenn wir den Portfolio-Umbau so schaffen, wie wir es uns vorgenommen haben, dann werden wir keine Kapitalerhöhung brauchen."Das sei gut so: Eine Kapitalmaßnahme würde die Anteile der Altaktionäre zusätzlich verwässern. Angesichts der niedrigen Marktkapitalisierung von 15 Milliarden Euro - im Jahr 2004 seien es noch über 35 Milliarden Euro gewesen - sei dies besonders unvorteilhaft. Der Aktienkurs würde weiter nach unten getrieben und der momentane Aufwärtstrend gestoppt werden.Trotz der charttechnisch guten Aussichten seien Anleger aufgrund der negativen externen Faktoren zur Vorsicht angehalten. Der Ausgang der Umstrukturierung sei ungewiss: Drohende Kreditausfälle, Niedrigzinsen und starker Wettbewerb belasten das Unternehmen, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: