ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Capital Group sei ein US-Großinvestor, der mehr als 2 Bio. USD Vermögen verwalte. Im Februar sei man mit etwas mehr als 3% überraschend bei der Deutschen Bank eingestiegen und habe den Sanierungskurs von CEO Christian Sewing gestützt. Gestern sei die Meldung gekommen, die Amerikaner hätten auf über 7% aufgestockt. Aber wie sich nun zeige, sei das nur die halbe Wahrheit.Nach verschiedenen Medienberichten zu der Aufstockung des Großaktionärs habe sich auch die Deutsche Bank selbst erfreut über das Vertrauensvotum der Capital Group gemeldet. Allerdings sei die Capital Group nicht deutlich über die Schwelle von unter 4% der Anteile gekommen, die sie bereits im Frühjahr gehalten habe. Denn zugekauft habe nicht die Capital Group selbst, sondern ein von ihr gemanagter Fond. Mit 3,61% halte der Euro Pacific Growth Fund mehr als 3% und habe die meldepflichte Schwelle überschritten.Sowohl die Deutsche Bank als auch verschiedene Agenturen hätten nun den Anteil der Capital Group selbst addiert und den des Fonds und seien so auf einen Wert für die gesamte Gruppe von mehr als 7% gekommen. Mittlerweile habe das Finanzinstitut aber auf seiner Webseite klargestellt: "Auf der Grundlage weiterer Informationen, die wir von unserem Aktionär - The Capital Group - erhalten haben, möchten wir klarstellen: Obwohl die Capital Group ihre Beteiligung an der Deutschen Bank AG erhöht hat, hat die Investition insgesamt die Fünf-Prozent-Schwelle nicht überschritten. Die Beteiligung des Euro Pacific Growth Fund wird der Beteiligung der Capital Group zugerechnet."Heute sei die Deutsche Bank-Aktie mit Verlusten in den Handel gestartet, liege damit jedoch im Rahmen der Gesamtmarkttendenz. Die nächste größere Unterstützung verlaufe auf Höhe der 200-Tage-Linie bei 7,57 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: