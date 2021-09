Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank befinde sich immer noch im Umbau und wolle sich - bis dieser abgeschlossen sei - auf sich selbst konzentrieren. Das habe CEO Christian Sewing auf einer Tagung gesagt. An der beginnenden Konsolidierung in der Branche wolle man sich also aktuell nicht beteiligen. Das könnte sich allerdings im kommenden Jahr ändern.Die Deutsche Bank wolle vor möglichen Fusionen und Übernahmen zunächst ihren Konzernumbau abschließen. "Die beste Vorbereitung für einen nächsten Schritt ist, selbst fit zu sein. Das ist im Sport so, und das ist in der Wirtschaft so", so der Chef des Frankfurter Dax-Konzerns, Christian Sewing, am Mittwoch bei der online übertragenen Handelsblatt-Bankentagung. Sewing habe zwar erneut für grenzüberschreitende Fusionen in Europa geworben. Doch der Vorstand von Deutschlands größtem Geldhaus scharre "nicht mit den Hufen" und schaue sich auch nicht nach möglichen Partnern um, habe der Manager betont.Sewing habe sich optimistisch gezeigt, dass die Deutsche Bank ihre eigenen Ziele für das Jahr 2022 nachhaltig erreichen und die Eigenkapitalrendite wie geplant nach oben treiben werde. "Man sollte diese Hausaufgaben erst mal vollenden", so Sewing. "Wenn wir das erreichen, dann sind wir auch von der Größe, von der Stärke dort, dass wir auf Augenhöhe dann vielleicht mal über andere Dinge nachdenken können."Damit liefere Sewing das Stichwort: Die Bank habe zwar größere Fortschritte bei den Kosten und der Neuaufstellung des Geschäftsmodells gemacht. Gehe es um andere Konstellationen als einen Zusammenschluss mit der Commerzbank, dann dürfte die Deutsche jedoch eher als Juniorpartner in eine Fusion gehen.Die Aussagen von Sewing, dass man bis zum Ende des Umbaus keine Fusion anstrebe, kämen nicht überraschend. Bereits mehrfach habe das Management angedeutet, die Sanierung eigenständig abschließen zu wollen. Das mache auch für potenzielle Interessenten Sinn.Die Papiere würden im schwachen Gesamtmarkt heute leicht nachgeben, in den letzten Tagen habe der Trend aber klar nach oben gezeigt. Bevor die Notierung nicht über die Marke von 11,00 Euro ausbreche, bestehe für Interessierte kein Handlungsbedarf.Wer bereits Aktien der Bank hält, bleibt dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2021)Mit Material von dpa-AFX