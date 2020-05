Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,91 EUR -3,46% (14.05.2020, 12:20)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,913 EUR -2,95% (14.05.2020, 12:06)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,60 USD -4,49% (13.05.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing ziehe erste Lehren aus der Corona-Pandemie für den Frankfurter Finanzkonzern und wolle das Sparziel für 2020 notfalls verschärfen. Das gehe aus einer vorab veröffentlichten Rede hervor, die Sewing kommenden Mittwoch an der Hauptversammlung halten wolle. Nun seien die Reden von Sewing und Aufsichtsratschef Paul Achleitner vorab von dem Finanzinstitut online veröffentlicht worden. Damit solle Aktionären im Vorfeld der Hauptversammlung nächsten Mittwoch die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu stellen.In seiner Rede gehe Sewing auf das Thema Kosten ein. Bis 2022 sollten mehr als 18.000 Mitarbeiter entlassen werden. Wegen des Coronavirus seien allerdings die Kündigungen Ende März vorübergehend ausgesetzt worden. Nun solle der Prozess wieder anlaufen. Das sei wichtig, da das Kostenziel von 19,5 Mrd. Euro für dieses Jahr weiter angestrebt werde. Auch ein niedriger Wert sei möglich. In zwei Jahren solle der Umbau abgeschlossen sein und die Kosten insgesamt bei 17 Mrd. Euro liegen.Bisher sei der Vorstand der Deutschen Bank beim Kostenziel im Plan. Gut, wenn es noch etwas besser ausfalle. Sewing habe erkannt, dass Homeoffice häufig genauso gut funktioniere wie ein Präsenzarbeitsplatz. Hier könne angesetzt werden, um noch mehr unnötige Kosten abzubauen. Das sei auch nötig, da der Ausblick im laufenden Jahr schwierig bleibe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: