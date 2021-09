Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei kein Dividendentitel, den Anleger auf dem Kurszettel hätten. Im Gegensatz zu vielen europäischen Konkurrenten sei bei der Deutschen Bank nichts zu holen. Allerdings stelle CEO Christian Sewing für 2021 Ausschüttungen in Aussicht.Die deutsche Großbank habe bereits mehrere hundert Millionen Euro aus dem laufenden Gewinn zurückgestellt, um Aktionäre mit Ausschüttungen am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Nachdem der Finanzkonzern bis 2018 nur kleinere Beträge ausschütte, seien 2019 und 2020 die Zahlungen komplett ausgefallen. Zwar hätte die Deutsche Bank einen Teil des Gewinns trotz der EZB-Vorgaben aufgrund der Corona-Krise ausschütten können, aufgrund des Umbaus und der hohen Unsicherheit habe sich das Management jedoch dagegen entschieden.Außerdem habe der CEO den Erfolg des Umbaus bekräftigt und sich zur strategischen Ausrichtung bekannt. Ohne zusätzliches Kapital schneide der Konzern besser als geplant ab, so Sewing.Die Deutsche Bank-Aktie sei eine Halteposition, Neueinsteiger sollten eine Aufhellung des Chartbildes abwarten. Der Stopp verbleibe bei 8 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: