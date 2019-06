Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) zu meiden.Im Steuerskandal um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte habe die Staatsanwaltschaft Köln ihre Ermittlungen gegen die Deutsche Bank ausgeweitet. Laut Medienberichten sollten dabei inzwischen sogar frühere und derzeitige Mitglieder des Top-Managements ins Visier geraten sein. Wie reagiere die Aktie auf die neuen Negativ-Schlagzeilen?Wie das Recherchenetzwerk von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung (SZ) melde, habe die Kölner Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen wegen mutmaßlich krimineller Aktiengeschäfte und der Beihilfe dazu massiv ausgeweitet. Alleine bei der Deutschen Bank werde nun gegen rund 70 aktuelle und frühere Beschäftigte ermittelt, darunter auch Mitglieder des Top-Managements, schreibe die SZ.Zu den Verdächtigen sollten unter anderem auch der frühere Vorstandschef Josef Ackermann und der heutige Vize-Vorstandschef Garth Ritchie zählen. Zudem seien die Ermittlungen nun auch auf Institute ausgeweitet worden, die an den umstrittenen Deals nur als Dienstleister beteiligt gewesen seien.Bei der Deutschen Bank lasse man sich davon zunächst nicht aus der Ruhe bringen und verweise auf die gängige Praxis. Mit der Maßnahme solle die Verjährungsfrist unterbrochen werden. "Das ist ein übliches Vorgehen, und die Staatsanwaltschaft ist so auch bei anderen Banken verfahren", habe ein Sprecher erklärt. Die Bank gehe nicht davon aus, "dass diese prozessuale Maßnahme auf einer geänderten Einschätzung durch die Staatsanwaltschaft beruht".Die Staatsanwaltschaft habe bislang seit August 2017 gegen zwei ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Bank wegen der sogenannten Cum-Ex-Deals ermittelt. Dabei würden Investoren rund um den Dividendenstichtag Aktien mit (cum) und ohne (ex) Ausschüttungsanspruch hin und her schieben. Am Ende sei dem Fiskus nicht mehr klar, wem sie überhaupt gehören würden. Die Folge: Finanzämter würden Kapitalertragsteuern mehrfach erstatten, obwohl die Steuer nur einmal gezahlt worden sei. Der Schaden zulasten des Staates solle in die Milliarden gehen.Die Aktionäre der Deutschen Bank könne die Ausweitung der Cum-Ex-Ermittlungen am Freitag nicht mehr schocken. Nachdem der Kurs am Donnerstagnachmittag erneut unter die 6-Euro-Marke gefallen sei, gehe es am Freitagvormittag wieder moderat aufwärts.Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", hält aber weiterhin an der Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie fest. (Analyse vom 07.06.2019)Mit Material von dpa-AFX