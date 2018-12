Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Scheichtum Katar erwäge laut einem Pressebericht die Aufstockung seines Anteils an der Deutschen Bank. Über zwei Holdings halte die Herrscherfamilie al Thani bereits 6,1 Prozent der Anteile, hinzu kämen Derivatepositionen. Auch der Staatsfonds QIA könnte nun einsteigen. Die Aktie reagiere am Montagmorgen positiv auf die Meldung."Wir werden in Deutschland in eine große Finanzinstitution investieren", habe Yousuf Mohamed Al-Jaida, Vorstandschef des staatlichen Qatar Financial Center, dem "Handelsblatt" gesagt. "Das wurde am Rande des Doha Forums besprochen und wird in Kürze bekannt gegeben", habe er ergänzt.Den Namen des Unternehmens habe Al-Jaida zwar nicht nennen wollen, er habe aber bestätigt, dass es sich um ein Institut handele, an dem Katar bereits beteiligt sei. Dass Deutsche Bank-Chef Christian Sewing als einziger Top-Manager eines deutschen Konzerns an der Veranstaltung in Doha teilgenommen habe, deute klar auf die Deutsche Bank hin, heiße es in dem Bericht. Zuvor habe Katar bei einer Investmentkonferenz Investitionen in Höhe von zehn Milliarden Dollar in die deutsche Wirtschaft angekündigt.Beteiligen könnte sich demnach nun der Staatsfonds Qatar Investment Authority (QIA). Neben der 6,1-prozentigen Beteiligung über zwei Holdinggesellschaften halte die katarische Herrscherfamilie al Thani noch Derivatepositionen, sodass ihr privater Anteil auf rund neun Prozent geschätzt werde. In Summe sei man damit bereits jetzt der größte Einzelaktionär der Deutschen Bank.Während die Chinesen dem Bericht zufolge auch mit aktivistischen Investoren über einen Verkauf der Anteile sprechen würden, könnte Katar die Rolle als Ankerinvestor durch den Ausbau der Beteiligung festigen.Der Aktie der Deutschen Bank liefere die Aussicht darauf am Montagmorgen zunächst positive Impulse. Im vorbörslichen Handel notiere sie mit einem Plus von rund zwei Prozent an der DAX-Spitze. Nachdem in der Vorwoche ein neues Rekordtief erreicht worden sei, präsentiere sich das Chartbild jedoch weiterhin schwach. Die Deutsche Bank-Aktie steht derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link