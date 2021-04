Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Ausgangsbasis ist angespannt - ChartanalyseDie Frage, in welche Richtung es die Deutsche Bank-Aktie(ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) momentan einfacher hätte, lässt sich klar beantworten, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im März sei in dieser eine Korrektur gestartet, die erst in der letzten Woche zu einem Tief bei 9,702 EUR geführt habe. Dabei habe die Abwärtsbewegung einige Widerstände hinterlassen, die den Bullen jetzt im Weg seien. Auf der Unterseite hingegen müsste man lediglich das Tief der letzten Woche "knacken", um weiteres Abwärtspotenzial freizumachen. Dagegen hätten die Käufer gestern jedoch einiges gehabt.Für die Bullen in der Deutschen Bank-Aktie stehe viel auf dem Spiel. Die technische Ausgangsbasis sei angespannt. Die große Hoffnung liege in einer möglichen Flaggenformation seit März. Dazu würden die gestrigen Kursgewinne passen. Die Käufer müssten jedoch dranbleiben und die oben angeführten Widerstände möglichst zügig überwinden. Dann könnte man tatsächlich ein neues Jahreshoch anlaufen. Dass dies kein einfaches Unterfangen für die Käufer werde, dürfte klar sein. Der aktuelle Rallyversuch sei bereits mit einem neuen Tief unterhalb von 9,70 EUR als gescheitert anzusehen. Die Kurse könnten dann weiter auf 9,15 EUR nachgeben. (Analyse vom 27.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,082 EUR +2,61% (26.04.2021, 17:35)