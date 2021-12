XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Auf einer Konferenz der "Financial Times" habe CEO Christian Sewing bestätigt, dass Ende 2022 der Umbau des Frankfurter Finanzkonzerns abgeschlossen sein sollte. Die Profitabilität der Deutschen Bank stehe dabei im Fokus. Es bleibe abzuwarten, was daraus am Ende werde. Sollte die Volatilität an den Märkten aber in den kommenden Monaten weiter hoch bleiben, könnte die Bank über die Investmentbanking-Sparte davon profitieren. Auch von den eventuellen Zinserhöhungen würde der Konzern über die Postbank profitieren. Das charttechnische Bild der Deutsche Bank-Aktie habe sich zuletzt jedoch eingetrübt. Sie sollte erstmal deutlich über die 200-Tage-Linie wieder steigen, bevor man hier einen Fuß in die Tür stelle, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.12.2021)Das vollständige Interview mit Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,712 EUR -2,46% (03.12.2021, 22:26)