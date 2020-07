Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank arbeite intensiv an verschiedenen Fronten, um zu alter Stärke zurückzufinden. Und die Anzeichen würden sich verdichten, dass der Branchen-Primus vorankomme. So seien die Zahlen fürs erste Quartal angesichts einer Steigerung beim Vorsteuergewinn um 149 Prozent überraschend gut ausgefallen. Und auch im zweiten Quartal scheine es ordentlich zu laufen. Das würden auch die aktuellen Aussagen von Strategie-Chef Fabrizio Campelli gegenüber dem "Handelsblatt" unterstreichen.Konkret habe Campelli gesagt: "Wir hatten einen sehr erfolgreichen Start ins Jahr 2020, und in vielen Geschäftsfeldern hat diese Dynamik auch im zweiten Quartal angehalten." Im ersten Quartal habe ausgerechnet die Investment-Sparte überzeugen können, die eigentlich im Rahmen des Konzern-Umbaus geschrumpft werden solle. So würden sich die Frankfurter seit rund einem Jahr strategisch neu positionieren wollen, und zwar weg vom Konzept der "globalen Investmentbank" und hin zur "europäischen Unternehmensbank".Dabei sehe Campelli die Bank auf einem guten Weg. "Die Ziele für 2022 stehen" - auch am Plan, in den kommenden beiden Jahren 18.000 Stellen zu streichen, werde festgehalten. Genauso sei die "schwarze Null 2020" noch nicht ad acta gelegt - man wolle "hart dafür arbeiten".In den letzten fünf Jahren hätten am Jahresende stets rote Zahlen in den Büchern gestanden. Analysten würden der Deutschen Bank diese Überraschung jedoch aktuell nicht zutrauen und im Schnitt einen Verlust von 1,8 Milliarden Euro für 2020 erwarten.Auch zum heißen Thema "Wirecard" äußere sich das Vorstandsmitglied: "Wir sind eine der größten Banken im Zahlungsverkehr weltweit. Das ist eine unserer Stärken, ein echtes Kerngeschäftsfeld. Wenn sich hier also Gelegenheiten ergeben, uns zu verstärken, werden wir uns diese ansehen." Die Deutsche Bank bringe sich also offenbar "in Stellung". Deutsche Bank-Chef Christian Sewing habe immer wieder betont, wie wichtig das Zahlungsverkehrs-Geschäft für sein Institut sei. Damit würden sich in der Regel stabile Erträge erzielen lassen.Die Deutsche Bank sei aus Sicht des "Aktionär" auf dem richtigen Weg und komme offenbar gut voran. Die Zahlen fürs erste Quartal hätten positiv überrascht und auch im zweiten Quartal scheine es ordentlich zu laufen. Details kämen am 29. Juli, wenn der Branchen-Primus seine Bücher öffne.Die Deutsche Bank-Aktie bleibt spannend und hat Luft bis elf Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Anleger sollten aber unbedingt bei sechs Euro das Investment mittels Stopp-Loss absichern. (Analyse vom 03.07.2020)